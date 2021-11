“Si quieres ganar en Europa no puedes defender con siete jugadores”, apuntan desde el viejo continente.

En medio de los rumores que apuntan a una salida de Mauricio Pochettino rumbo al Manchester United y luego de que lo fue la presentación más pobre de su equipo en lo que vamos de temporada, Paris Saint Germain recibe críticas de todos los colores por un tridente Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé cuyos números anoche en la UEFA Champions League hablan por si solos. ¿Habrá que cambiar de plan para las grandes noches?

Pep Guardiola y sus hombres pasaron por delante de un PSG al que ni sus figuras pudieron salvar horas atrás. Si bien los galos ya están clasificados para los octavos de final, tendrán que disputar estos como parte del grupo de los segundos clasificados de cada grupo. Bayern Múnich, Chelsea o Liverpool pueden cruzarse en el camino de un equipo que empieza a dudar de sus planteamientos para los choques de etiqueta.

Críticas y números que hablan por sí solos

La pelota, ocasiones, dominio y pases realizados fueron propiedad del equipo de Pep, pero la cosa va más allá. PSG tuvo más del 70% del mapa de calor en su propio campo de juego y el tridente Messi-Neymar-Mbappé no pudo provocar un solo despeje por parte de la defensa Citizen. Pese al gol del 7, la última línea de Guardiola no tuvo mayores problemas con el ataque más caro y talentoso del mundo.

“Si quieres ganar la Champions no puedes defender con siete jugadores…Y eso que les faltaba Phil Foden y Kevin de Bruyne. Messi y Neymar se fueron del campo pensando: 'ojalá jugara en un equipo como este’. Ha sido una maravilla verlo. Ha sido 2-1, pero podrían haber caído más aún…Me entristece, es una cuestión de voluntad. Messi es muy buscado y si no marca ni asiste es que ha hecho un partido muy malo. Neymar tiene más, Mbappé también, de algún modo Messi no encaja", algunas de las críticas realizadas por SKY, L’Equipe y BBC.

�� Des statistiques et une Heat Map révélatrice de la domination des Citizens !



Des statistiques et une Heat Map révélatrice de la domination des Citizens ! Les parisiens ont principalement touché le ballon dans leur propre surface !

Apenas dos remate a puerta pudo conseguir el tridente Messi-Neymar-Mbappé anoche. Las críticas a su aportación tanto defensiva como ofensiva en PSG se empiezan a volverse constantes en las grandes noches del equipo galo. ¿Cambio de esquema? ¿Pueden jugar juntos? ¿Son indiscutibles en este sistema? Algunas de las preguntas que se hacen en la capital francesa ahora mismo.