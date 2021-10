Chelsea festeja a medias un importante triunfo por la UEFA Champions League ante Malmoe donde tuvo que pagar un precio muy alto por ese 4-0 que ponen al vigente campeón de la Orejona con un pie en octavos. Thomas Tuchel se agarra la cabeza con lo que serán las bajas de Romelu Lukaku y Timo Werner por varios encuentros.

El belga regresaba al once anoche para poner punto y final a su mala racha con un Chelsea donde tras un gran arranque los medios han vuelto a mofarse del 9, tratándole como un punta que no marca a los rivales más importantes. Si bien solo ha podido anotarle al Arsenal en lo que vamos de campaña vs. el top six, Lukaku empieza a estar en el foco de las críticas por los más de 90 millones que los Blues dejasen en Milan.

La mala racha del punta llegó a su punto más alto frente a Malmoe, donde una patada por detrás condenó al Chelsea a tener que cambiarle mientras Tuchel empieza a sufrir también la baja de Timo Werner por varios encuentros. El campeón de Europa, obligado a reformar su delantera para lo que viene.

“Tenemos una torcedura de tobillo para Romelu y un tendón de la corva para Timo. Serán algunos días fuera, supongo. Solo teníamos a Christian Pulisic, echamos de menos a todo el mundo pero tenemos no tenemos excusas. Romelu se torció el tobillo con la falta en el área, Timo tiene una lesión en el tendón de la corva. Les llevará un tiempo a los dos. Estarán fuera para algunos partidos. No me arrepiento. Era el momento de darle confianza [a Lukaku]. Cosas como esta pueden pasar, es mala suerte", declaraba el DT en rueda de prensa post 4-0 vs. Malmoe.

Se espera que el punta que apenas cosecha 4 goles en lo que vamos de campaña se pierda los encuentros ante Norwich, Southampton, Newcastle, Malmoe y Burnley en las próximas semanas. Tuchel se queda solo con Kai Havertz como 9 de referencia de un equipo que paga muy cara su victoria de ayer.