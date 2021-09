El último mercado de pases del verano europeo será, sin dudas, uno que va a ser recordado por mucho tiempo. Jugadores de la talla de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Agüero, Romelu Lukaku y Sergio Ramos cambiaron de equipos sorprendiendo al mundo.

La ventana de transferencias terminó este martes y los clubes deberán esperar hasta el invierno para volver a comprar futbolistas. Sin embargo, aún quedan jugadores libres en el mercado que pueden ser incorporados aún con el período de pases finalizado.

7 GRANDES FUTBOLISTAS QUE SON AGENTES LIBRES

7. Mario Mandzukic

Con 35 años, el goleador croata, de gran experiencia en clubes como Bayern Munich, Atlético de Madrid y Juventus, quedó libre de Milan. El atacante fue ofrecido a Barcelona, que buscaba un tanque, pero no se interesaron en él.

6. Sebastian Giovinco

El italiano era una de las grandes promesas de su país, pero su carrera fue decayendo con el correr del tiempo. A los 34 años, rescindió de mutuo acuerdo su contrato con Al-Hilal y tiene el horizonte libre.

5. Daniel Sturridge

El caso del inglés es particular. Fue de gran importancia en Liverpool entre 2013 y 2019 marcando 67 goles, pero todo cambió. Mallorca lo invitó a entrenar este verano tras no haber tenido club en la temporada anterior, pero no pudo ganarse un contrato aún.

4. Javier Pastore

Tras no haber disputado ni un partido en la temporada 2020-2021, el volante argentino rescindió su contrato con Roma y quedó con el pase en su poder. Los hinchas de Talleres, su primer club, sueñan con su regreso.

3. David Luiz

El brasileño quedó libre de Arsenal y, aunque tiene nafta de sobra para continuar jugando competiciones importantes en Europa, en las redes sociales hay fuertes campañas pidiendo por su arribo a Flamengo.

2. Serge Aurier

Con un valor de 20 millones de euros, según Transfermarkt, el marfileño de 28 años rescindió su contrato con Tottenham de mutuo acuerdo a minutos del cierre del mercado de pases. Interesa en clubes importantes.

1. Franck Ribery

Un histórico del fútbol de este milenio. El contrato del francés con Fiorentina finalizó y el Viola optó por no renovarle. Estuvo cerca de incorporarse a Lazio, pero Hellas Verona es la posibilidad más concreta por estas horas.