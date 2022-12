Vuelve la Copa del Mundo, empiezan los cuartos de final y un Países Bajos v. Argentina asoma en el horizonte, pero también se viven horas claves en el viejo continente para un Cody Gakpo cada vez más cerca de tener nuevo equipo. El delantero de La Orange de Louis Van Gaal, a 12 millones de euros de una nueva camiseta.

A sus 23 años y en medio de lo que ha supuesto su espectacular rendimiento en Oriente Medio, la joya del PSV es motivo de disputa en un fútbol europeo donde sus tres tantos en la Copa del Mundo han estado lejos de pasar desapercibidos. Gakpo gusta a diverso grandes que ya negocian con el equipo de Eindhoven una transferencia que podría hacerse efectiva incluso en enero.

Daily Mail es quien desvela desde el Reino Unido como las charlas entre ambos equipos se encuentran más que avanzadas, así como que Gakpo no genera todavía las ofertas que PSV considera mínimas para dejar marcharle a mitad de temporada. El punta de La Orange tendrá esta noche una ‘final’ ante Argentina donde quienes buscan sus goles para enero se encontrarán más que pendientes.

Old Trafford, a un paso de cerrar todo

Manchester United ofrece ahora mismo 46 millones de euros por el neerlandés, 12 millones menos de esos 58 con los que PSV daría luz verde a la operación. Erik Ten Hag pide un ‘9’ de garantía para un conjunto Red Devil done no olvidemos, Cristiano Ronaldo acaba de decir adiós. Gakpo eso sí, apunta a no jugar más en la Eredivise desde el mes de enero.

“¿Cody Gakpo al Manchester United o al Real Madrid? ¿Manchester United y Real Madrid están al mismo nivel en este momento? Sin faltar el respeto, para nada”, declaraba días atrás el propio Virgil Van Dijk sobre una operación que se da al mismo tiempo que los Países Bajos y Argentina disputan los cuartos de la Copa del Mundo. La figura de La Orange, a 12 millones de euros de Old Trafford.