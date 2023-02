Kazuyoshi Miura no para de hacer historia en el mundo del fútbol. Siendo el jugador profesional más longevo del mundo, el japonés ha sido confirmado por un nuevo equipo. El veterano es el nuevo refuerzo de UD Oliveirense, club de la segunda categoría de Portugal.

El delantero japonés ha pasado a la historia por jugar a nivel profesional a sus 55 años, teniendo el récord que lo reconoce como el futbolista más longevo del mundo. Ahora, el jugador inicia un nuevo ciclo en su carrera con su primera aventura en el fútbol portugués.

La historia de 'King Kazu' es más que llamativa. El jugador surgió de Shizuoka y llegó al fútbol brasileño en el año 1986, debutando con la camiseta de Santos a los 19 años. Su recorrido por Brasil y Japón ha sido largo, habiendo tenido también pasos por el fútbol italiano, croata y australiano.

Miura no se rinde

Ahora, a sus 55 años, hace su regreso a Europa con su fichaje por Oliveirense, equipo de la segunda categoría del fútbol portués. "Me esforzaré al máximo para mostrarle a todo el mundo mi estilo de juego en esta nueva tierra" fueron las palabras del jugador.

De esta manera, Miura inicia su trigésimo octavo año como futbolista profesional y todo indica que seguirá extendiendo su récord de longevidad. Así lo aseguró en una entrevista con L'Equipe en el año 2019. "Quiero jugar hasta que me muera. Cuando fallezca, no quiero que se diga que el exjugador Kazu Miura ha muerto, si no que el jugador Kazu Miura ha muerto".