Manchester City sorprendió en los momentos finales del mercado de invierno al dejar ir a una de sus figuras. El caso de Joao Cancelo sorprendió a toda Europa, con su llegada a Bayern Múnich. En la misma rampa de salida llegó a surgir el nombre de Bernardo Silva para salir incluso en las horas finales de la ventana de transferencias de enero. Sin embargo, el portugués se quedó, aunque ya avisó que su intención es jugar en LaLiga de España. ¿Barcelona o Real Madrid?

The Athletic asegura que Bernardo Silva ya tiene en claro su futuro. No seguirá en Manchester City luego del mes de junio y su intención es llegar a España donde escuchará ofertas de Barcelona y Real Madrid. Si bien tuvo la oportunidad de negociar su salida en este mercado de enero, lo cierto es que no quería salir a mitad de temporada y pidió al conjunto inglés que no lo deje ir para ya pactar una venta en el próximo verano.

De esta manera, Bernardo Silva volverá a ser uno de los nombres que protagonice el mercado de verano, tal como sucedió en 2022. Barcelona intentó su fichaje, aunque Manchester City pidió la cifra de 80 millones de euros para su salida. Para lograrlo, debía vender a Frenkie de Jong, algo que finalmente no ocurrió, y es por eso que la transferencia no llegó a buen puerto debido a los problemas financieros del club.

El Barça volverá a tener la oportunidad de fichar a Bernardo Silva, un futbolista al que Xavi Hernández le gustaría dirigir, según advirtieron medios como Mundo Deportivo y Sport. Los problemas del límite salarial y el Fair Play Financiero de LaLiga de España dificultan a los 'Culés' poder fichar a estrellas a grandes montos y es lo que haría difícil que puedan hacerlo con el portugués.

¿Y Real Madrid? Para el club 'merengue' no es prioridad, pero todo puede cambiar una vez que termine la temporada. Será allí donde Florentino Pérez evalúe la plantilla y si necesita fichar a un mediocampista con vocación ofensiva como puede ser Bernardo. En tal caso, también deberá desembolsar una fuerte suma de dinero.

¿PSG puede buscar su fichaje?

Por detrás de Barcelona y Real Madrid aparece otro gigante que está interesado en sumar estrellas como es PSG, aunque corre de atrás ante la intención del talentoso luso de jugar en el fútbol español. Pero si no hay oferta de ese país, podría considerar negociar con los parisinos.