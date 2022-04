Finalmente ha llegado una confirmación oficial sobre la situación contractual de Antonio Rüdiger con Chelsea. El entrenador de los Blues, Thomas Tuchel ha revelado ante la prensa que el zaguero central saldrá de Stamford Bridge como agente libre al finalizar la temporada.

El contrato de Antonio Rüdiger con Chelsea finaliza el próximo 30 de junio. Han sido muchos los rumores en torno al defensor, ya que son varios los clubes que se interesan en firmarlo a coste cero. Así mismo, los londinenses han intentado conseguir su renovación.

Fue este 23 de abril que The Telegraph reveló que Chelsea hizo un último intento por conseguir la firma del zaguero central. Rüdiger habría rechazado una última oferta de la dirigencia de los Blues, que rondaba los 12,2 millones de euros fijos por temporada.

Confirmación de Tuchel

Thomas Tuchel fue cuestionado por la situación del defensor y el DT confirmó su salida. "Me lo dijo hace unos días en una conversación personal. Lo hemos intentado todo y no ha sido posible. Ahora estamos en una situación en la que no podemos hacer mucho más por las sanciones y Toni se irá" dijo ante Sky Sports.

El entrenador alemán no aseguró que la situación hubiera sido diferente de no existir las sanciones contra el club y Roman Abramovich por la guerra en Ucrania. "Tenemos las manos atadas. No sé qué hubiera ocurrido sin las sanciones, pero esta es su decisión".