Fue una jornada negra para el fútbol español, con actos que devuelven a los peores tiempos y que reflejan como en Europa ‘si pasa’. A modo de respuesta y de manera conjunta, Real Madrid brindó una ovación de gala a su estrella. Vinicius, más arropado que nunca en el Bernabéu en una jornada saldada con victoria que ya deja tres conclusiones pensando en lo que viene.

El derbi de la capital fue testigo en su previa de una pancarta cerca de la ciudad deportiva de Valdebebas que junto a un muñeco ahorcado del crack brasileño, prendió todas las alarmas de un choque ya se encontraba marcado por la polémica de las entradas que fueron entregadas a la afición colchonera. El Bernabéu, donde volvía el fútbol después de 80 días, respondió de manera conjunta y contundente a los violentos.

En un duelo marcado por la intensidad Colchonera y la respuesta de los Merengues en la segunda mitad, Real Madrid salió de su estadio vencedor, con la sensación de haber aprovechado una oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y con la Copa del Rey ya a solos tres encuentros.

Plantilla cada vez más corta

Se llegó con diversas bajas en todas las líneas, pero la peor noticia de la jornada puede que haya llegado con la lesión de un Ferland Mendy que habrá que ver si en 26 días puede estar por Anfield ante Liverpool. Toni Kroos y Luka Modric tienen más de 32 años encima, Karim Benzema no cuenta con un reemplazo natural y el calendario aprieta más que nunca. La realidad es solo una, Real Madrid tiene pocos efectivos y la temporada va hasta junio. .

Camavinga gana enteros

Ya sea como lateral o volante, no quedan dudas que con cada minuto que pasa el galo se asienta más en un equipo que no debe prescindir de su intensidad. Tchouaméni vs. Camavinga, un duelo que cada vez más veremos en las lucha por la titularidad en este equipo. Vital en ataque, defensa, actitud, fútbol y energía.

Subes y bajas

Pasó en Villarreal hace unos días y si bien la respuesta fue la misma que en La Cerámica, la realidad es que los hombres de Carlo Ancelotti volvieron a desperdiciar 45 minutos donde salvo por contadas ocasiones, no se vio la intensidad y concentración que demandaba un encuentro de estas dimensiones. Vinicius, Rodrygo, Benzema, Camavinga y Ceballos, salvaron los trastes en un derbi que liquidó la temporada Colchonera.