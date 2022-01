Cristiano Ronaldo atraviesa un presente normal en su segundo paso por Manchester United, club que le dio la vitrina internacional para llegar a Real Madrid, en el cual es una leyenda. En entrevista con un medio de Brasil habló de la posibilidad de jugar en la Liga de ese país.

Fue una charla de varios temas con ESPN Brasil, allí se refirió a la cercanía que él tiene con la nación de la samba, y todo lo que aprecia el país con el que tiene más cosas en común de lo que los aficionados y se seguidores piensan. Consideró que tiene mucho conocimiento sobre el Gigante Sudamericano.

"Lo que puedo decir con absoluta certeza es que Brasil es un país hermano. Por la relación que tengo con mis compañeros, por la cultura, los brasileños que viven en Portugal. Mi hermana vive en Brasil, casada con un brasileño. Hago mis cursos de nutrición con brasileños. Es un país al que tengo mucho respeto, sé mucho de Brasil", señaló CR7.

No le cerró la puerta a la opción de jugar en el Brasileirao, una Liga altamente competitiva que en el último tiempo se ha dado el lujo de fichar jugadores de primer nivel: "nadie dijo que volvería a Manchester a los 36 años y acá estoy. ¿Jugar en Brasil? No sé. Está lejos de mis pensamientos. Pero en el fútbol todo es posible, no sé".

Finalmente, en su intervención ante el medio de comunicación se refirió a las comparaciones con Ronaldo Nazario, el brasileño, con quien no solamente comparten el nombre, sino un talento envidiable para el fútbol. Además, tocó el tema de Ronaldinho, otro crack de ese país.

"Los tres dejamos un legado, nuestra historia. Puedo decir, de hecho, que gané más títulos individuales que ellos, pero ellos ganaron mundiales. Simpatizo mucho con los dos, crecí viéndolos. Decir quién es el mejor, el segundo, no es lo más importante. Prefiero quedarme con que son ídolos y dejaron una hermosa historia en el fútbol", sentenció Cristiano Ronaldo.