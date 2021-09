The Sun asegura que las medidas del portugués no tienen contento a todo el mundo en Old Trafford.

La llegada de Cristiano Ronaldo ha supuesto el arribo de ciertas medidas y comportamientos en Manchester United. Lee Grant ya avisaba semanas atrás que el fichaje del luso había transformado al vestuario en todos los sentidos. Desde Inglaterra aseguran que los efectos del segundo capítulo de CR7 en la Premier llegan hasta la cocina y que no todos estarían de acuerdo con esto.

The Sun marca que el delantero de 36 años está decidido a llevar a sus compañeros al máximo. Desde su primer día en Old Trafford Cristiano ha dejado en claro que todos deben exigirse, entrenar como nunca y cuidar cada aspecto para que los Diablos Rojos vuelvan a ser una potencia de este deporte. Esta serie de cambios por supuesto, están relacionados con una dieta que el portugués no negociará bajo ningún término.

El chef CR7

El medio británico afirma que Cristiano ya controla los menús de Old Trafford, cambiando al 100% lo que comían sus compañeros y todo el mundo del Manchester United. La alimentación es justamente una de las claves de la vigencia del delantero, quien de momento no parece convencer a todos en el club de seguir su estricto comportamiento.

Uno de los platos que aseguran desde el medio no ha calado de lleno en el equipo pasaría por el Bacalao en salazón. Una comida acompañada de huevo que según marcan en Inglaterra no termina de ser del gusto de los paladares más finos del plantel profesional del Manchester United y por el cual algunos se quejan puertas adentro.

"A él le gustará y le funcionará muy bien su dieta, pero a los otros no les gusta. Cristiano está muy centrado en sus cosas y los cocineros tratan de ayudarle", indica una fuente del Manchester United a The Sun en las últimas horas. ¿Conseguirá CR7 convencer a todos de su particular alimentación?