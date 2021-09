Manchester United ha tenido una semana traumática. Quedó eliminado de la Copa de la Liga de Inglaterra a manos de West Ham y sumó su primera derrota en esta Premier League ante Aston Villa, en una final que ha causado polémica en Inglaterra. El 'penal de la discordia', que pudo haberle dado el empate en este último partido, finalmente lo ejecutó Bruno Fernandes y lo falló. ¿Por qué no lo pateó Cristiano Ronaldo?

Ole Gunnar Solskjaer, quien es blanco de críticas por los malos resultados del equipo, explicó la razón por la cual Bruno Fernandes tomó el penal, en vez de Cristiano Ronaldo, algo de lo que habla media Inglaterra por estos momentos. La efectividad del mediocampista a la hora de ejecutar desde los doce pasos pesó más que la jerarquía del mismísimo CR7.

"Bruno ha estado excelente y Cristiano es probablemente el que más penaltis ha marcado en el fútbol mundial. (...) Es sólo una oportunidad perdida para conseguir un punto. Harás todas estas suposiciones sobre las reacciones de los jugadores. Bruno es un lanzador de penales tan bueno y lo respaldarías con tu hipoteca", se excusó Solskjaer, sobre la decisión del ejecutor del penal. Y agregó para terminar la polémica: "La decisión de que patee él se tomó antes del partido y el encargado era él".

Bruno Fernandes tenía una efectividad casi perfecta en cuanto a penales en Manchester United. De los 22 que ejecutó, había convertido 21, por lo cual se había convertido en el ejecutor predilecto desde que arribó a Old Trafford. Sin embargo, con la vuelta de Cristiano Ronaldo se esperaba que fuera éste quien convirtiera para el empate ante Aston Villa. Algo que incluso pidió hasta el propio arquero rival, el argentino Emiliano Martínez.

Solskjaer estalla contra Emiliano Martínez

El entrenador de Manchester United también arremetió contra Martínez y contra los jugadores de Aston Villa que estuvieron alrededor de Bruno Fernandes. De hecho, el guardameta pidió que sea Cristiano Ronaldo el que efectúe el remate, algo que pudo haber incidido en la ejecución final. "La manera en la que se pararon en el punto de penal, alrededor de Bruno no me gustó para nada. Lo entiendo pero no debería ser así", dijo. Y añadió: "No quiero hablar de eso, pero no estuvo bien lo que hicieron. Creo que deberían haberle sacado amarilla a alguien, pero al final consiguieron lo que querían".