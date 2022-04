Erik Ten Hag no contaría con Cristiano Ronaldo en caso de llegar a Manchester United. Pocas opciones le quedan al luso a sus 37 años.

Daily Star prendió el ventilador y una nueva novela se avecina en Manchester United. Mientras la junta directiva de los Glazer ultima detalles para cerrar la contratación de Erik Ten Hag desde Ajax, aseguran en Inglaterra que el neerlandés no contaría con Cristiano Ronaldo para la próxima temporada. ¿Adonde puede ir el portugués a sus 37 años?

La campaña cuenta todavía con cinco semanas por delante, pero muchas cosas empiezan a definirse en un Manchester United que nuevamente será tema de conversación a lo largo del mercado. No solo por saber que nombres llegarán a Old Trafford en los próximos meses, sino por las salidas que se darán a lo largo de un verano donde Cristiano Ronaldo comandaría la lista de bajas de los Red Devils. Ten Hag no le tiene en sus planes.

Y es que pese a sus 18 goles y tres asistencias en 33 encuentros de lo que vamos de temporada, todo apunta a que CR7 no será parte del proyecto del todavía entrenador del Ajax en el Reino Unido. Daily Star asegura que Ten Hag no le considera prioritario y que con un salario de más de 20 millones de libras, quedarse con el luso como suplente no tendrá mucho sentido para un equipo que recordemos, se quedará salvo un milagro sin el dinero que otorga participar en la UEFA Champions League.

Pocas opciones

AS confirma las informaciones del medio británico y asegura que el panorama para el delantero de 37 años no es ni mucho menos amable. Un regreso a España parece imposible, así como un cambio de camiseta en una Premier League donde Cristiano solo jugara en Manchester United.

En Madrid afirman que PSG o un regreso al Sporting de Lisboa son las únicas opciones con las que cuenta el delantero para seguir vigente en el viejo continente. A Cristiano Ronaldo le buscarán desde Oriente Medio o la MLS, pero su deseo pasa por seguir en un fútbol europeo donde Manchester United parece cerrarle la puerta de cara al futuro. ¿Adonde irá el 7?