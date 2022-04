En el Reale Arena, Real Sociedad y Barcelona se verán las caras este jueves 21 de abril, en el marco de la 33° jornada de la Liga de España 21/22. Entérate, a continuación, cuándo, cómo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el encuentro liguero.

Los Txuri-urdines llegan a este compromiso tras igualar 0-0 con Real Betis en condición de local, acumulando su quinto partido consecutivo sin caídas. Así, se colocan en la 6° posición del torneo, con 55 puntos de 96 posibles.

Los Culés, por su parte, vienen de caer por 1-0 ante Cádiz en condición de local, su segunda derrota en casa al hilo tras la eliminación por Europa League. De este modo, se ubican en el 3° lugar de la tabla, con 60 unidades en 31 presentaciones.

+ Real Sociedad vs. Barcelona: ¿Cuándo, cómo y dónde ver el partido por La Liga?

El partido Real Sociedad vs. Barcelona se llevará a cabo este jueves 21 de abril, en el Reale Arena, por la Fecha 33 de la Liga de España.

Horario y TV por país:

Argentina: 16.30 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Uruguay: 16.30 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Brasil: 16.30 horas por Star+ y ESPN

Chile: 15.30 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Paraguay: 15.30 horas (Sin TV)

Bolivia: 15.30 horas (Sin TV)

Venezuela: 15.30 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Colombia: 14.30 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Ecuador: 14.30 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Perú: 14.30 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

México: 14.30 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12.30 PT / 15.30 ET horas por ESPN+

España: 21.30 horas por M+ LaLiga, M+ LaLiga 1, M+ LaLiga UHD y LaLiga TV Bar

