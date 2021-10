Sergio Ramos es una de las notorias caras nuevas de PSG para la campaña 2021/2022, su fichaje causó conmoción en las toldas del elenco Galo. Eso sí, su estreno no se ha dado, debido a que sigue arrastrando dolencias, las mismas que tenía cuando jugaba en Real Madrid.

De hecho, su ida del cuadro Merengue fue un duro golpe para la fanaticada del club y para la Liga de España, en general, ya que el equipo de la capital francesa se llevó a los dos capitanes de los equipos más representativos del balompié ibérico.

El caso es que su lesión parece ser compleja, no por su gravedad sino por lo sensible que es: "la lesión de Ramos no reviste gravedad médica, al mínimo esfuerzo él recae. Es más molesta para Ramos. No puede entrenar mañana como ayer. Ramos trabaja sin calendario, indicó Anton Meana, periodista de la Cadena SER.

También se dice que: "esto no le retira del fútbol de élite. No puede forzar como jugaba antes y esto le pasa por haberse infiltrado para jugar con España. No tiene fecha para volver. Cada vez que haga un esfuerzo, recae", esto porque los años no pasan en vano, pero el andaluz quiere más.

Ramos García se entrena en solitario y a la espera de recibir, una nueva alta médica, para saber si finalmente puede debutar o no con el equipo que lidera en la Liga de Francia y que espera ser campeón del campeonato local Galo, sin embargo, han tenido sus deslices.