Real Madrid y Vinicius habrían rechazado, de momento, una oferta para la historia del fútbol mundial y proveniente de Arabia Saudita. No es ni mucho menos la primera vez que un país exótico busca llevarse a una estrella de la casa blanca del balompié europeo. Cristiano Ronaldo, Luka Modric o Sergio Ramos, algunos de los casos más recordados bajo la actual junta directiva de los merengues.

La información de medios como MARCA, AS o Relevo fue clara. Al-Ahli está decidido a tener a Vinicius como su máxima estrella de cara a la próxima década. La propuesta estaba basada en 1000 millones de euros de sueldo (13 veces más de lo que percibe en Real Madrid), la oportunidad de volver a Europa con 30 años, un rol de embajador para el Mundial de 2034 y puestos de trabajo tras el retiro en Riad. De momento todo ha sido puesto de lado por el ‘7’ del club merengue. En las próximas horas debería llegar una propuesta formal de 400 millones de euros para Real Madrid.

Como decimos no es la primera vez que esto ocurre bajo la administración de Florentino Pérez. En el 2019 las alarmas saltaban tras una portada de MARCA donde se hablaba de una oferta formal de China por Sergio Ramos. 40 millones de euros de sueldo para el jugador pero ninguno para Real Madrid fueron la clave para rechazar todo. El presidente del club español no negó que hubo chances de ver al central en Asia: “Se le ha dado una importancia… No nos hemos visto en su casa. Vino a verme a su oficina y me dijo que tenía una oferta muy importante de China, pero que no podían pagar transfer. Yo le dije que esto no podía ser”.

¿Es la única ocasión donde el gigante asiático buscó un crack de la casa blanca? Ni mucho menos. Doce meses antes de la trama Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo tenía una propuesta de 200 millones de euros por parte de China. Real Madrid no recibiría apenas dinero de esta y la casa blanca se amarró a una cláusula de rescisión que por 1000 millones de euros fue infranqueable. Semanas más tarde apareció Juventus de Turín y como dicen por ahí, el resto es historia.

Ramos y CR7, casos previos al visto con Vinicius en Real Madrid: IMAGO

La amenaza de los nuevos ricos del fútbol va a seguir más que presente. Arabia Saudita ya se llevó a Karim Benzema en este sentido, pero es que antes del francés ya se buscó dicho escenario con Luka Modric. Fue en enero del 2023, con 40 millones de sueldo como pago al croata y por medio de dos ofertas donde tanto el jugador como Real Madrid se cerraron a cualquier divorcio. El Fondo PIF, la Saudí Pro League y los cuatro clubes del gobierno volverán a la carga y todos por el Bernabéu lo saben.

Vinicius, convocado a la Supercopa de Europa

La noticia del día ayer apareció de la mano de la lista de convocados de Real Madrid en esta temporada. Una donde los blancos se miden con Atalanta por la Supercopa de Europa en Varsovia dentro de poco más de 24 horas. Esta noche y tras todo lo comentado alrededor de Vinicius, habla Carlo Ancelotti en rueda de prensa.

Los números de Vinicius en Real Madrid

El posible nuevo Balón de Oro llegó a Madrid en el 2018 y tras un pago de hasta 45 millones de euros a Flamengo que hoy parece barato. Seis temporadas más tarde, Vinicius acumula un total de 264 partidos con el club blanco, 83 goles, 60 asistencias y un total de 12 títulos. Destacan las Champions del 2022-2024 en las cuales marcó en la final.