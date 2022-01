Una de las imágenes más impresionantes de la última Eurocopa, y del 2021 en general, fue el colapso de Christian Eriksen en el debut de Dinamarca en la competencia ante Finlandia. El hombre Inter de Milán, por aquel entonces, asustó a todos los presentes cuando cayó al césped y debio ser reanimado por los médicos a través de maniobras de RCP.

Seis meses después de aquella situación, y con un desfibrilador implantado en su cuerpo, el mediocampista ofensivo lucha por volver a jugar al fútbol y se entrena con el objetivo de encontrar un nuevo club tras haber rescindido contrato con el club italiano. El medio DR1 lo entrevistó esta semana y Eriksen reveló detalles de aquella tarde.

"Me sentía normal, así que no lo vi venir en absoluto. Recuerdo que me golpeó la pelota y la devolví. Sentí un pequeño calambre en la pantorrilla y luego me desmayé", comenzó relatando el futbolista, describiendo la imagen en la que los corazones del mundo de paralizaron junto al de él.

Y luego detalló el momento en el que despertó: "Luché por respirar y luego escuché voces débiles y médicos hablando. Estoy pensando, no puedo ser yo el que está acostado aquí. Estoy sano. Mi primer pensamiento es que me rompí la espalda. ¿Puedo mover mis piernas? Puedo mover los dedos de los pies, pequeñas cosas como esa. Lo recuerdo todo, excepto aquellos minutos en los que estaba en el cielo".

"Empecé con los ojos cerrados. Y luego, en silencio, empiezo a ver gente parada a mi alrededor. Recibo una señal en mi cabeza y digo 'muévete'. Incluso nuestro médico dice 'tiene 30 años'. Y lo corrijo de inmediato y le digo: 'No, tengo 29 años. Ahora relájate'. Estaba consciente de inmediato", respondió asombrosamente al ser reanimado.

De retirarse en la ambulancia a Qatar 2022

“No voy a volver a jugar, de ninguna manera”, le dijo Eriksen a su novia Sabrina tras el colapso en el estadio. Seis meses más tarde, mientras se entrena buscando nuevo club, el volante ofensivo quiere volver a ponerse la camiseta de Dinamarca y representar a su país en el próximo Mundial.