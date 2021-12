FC Barcelona jugó este martes 14 de diciembre el partido en homenaje a Diego Armando Maradona ante Boca Juniors. La Maradona Cup se disputó en Arabia Saudí y el equipo argentino se llevó el trofeo al ganar en la tanda de penales. Uno de los puntos más destacados del plantel azulgrana fue el juvenil, Ferran Jutglà.

Al ser un encuentro amistoso a mitad de temporada, era lógico que Xavi Hernández usaría el partido contra Boca para dar minutos a los jugadores que menos toma en cuenta y para experimentar con jóvenes talento. Este fue el caso de Ferran Jutglà, quien debutó en el primer equipo est fin de semana contra Osasuna y hoy tuvo su estreno como titular.

Jutglà, quien partió como extremo por izquierda, estuvo muy conectado en el partido desde los instantes iniciales. Lo que pocos esperaban era que el jugador del Barça B marcara un golazo. El talento de la cantera puso el único gol del plantel catalán en el partido.

Primeras declaraciones de Ferran Jutglà

"Estoy muy contento por el gol, lástima que el equipo no ha mantenido el marcador, pero de estas cosas aprenderemos. Hay que seguir sumando experiencias" fueron las declaraciones de Ferran Jutglà tras la tanda de penales ante los micrófonos de Barça TV.

El juvenil afirmó que su buen partido le servirá para pelear por un espacio en el primer equipo. "Me da confianza y me ayuda a seguir trabajando en la línea, me reafirma. La verdad es que siempre soñé de pequeño con debutar en Primera y el Barça me ha dado esta oportunidad, estoy agradecido y la quiero aprovechar".