Ahora mismo, Valencia se encuentra en la posición 17, con los mismos 34 puntos de Getafe, que es 18 y ocupa uno de los puestos del descenso en LaLiga. La situación está complicada para los de blanco y negro, pero un hombre de Barcelona habló del sentimiento que tiene para el Ché.

Precisamente ese es el caso de Ferran Torres, actual delantero del conjunto catalán, quién inició su carrera deportiva en el equipo que actualmente la pasa mal, pero por el cual tiene un tremendo sentimiento, por lo que fueron sus inicios en esa institución.

Sin embargo, en declaraciones con Á Punt, manifestó: “Valencia ha sido como una forma de mi vida para mí porque lo he vivido todo en el Valencia: he crecido, madurado y consolidado. Es como mi ADN. Nunca me he cerrado las puertas del Valencia. Ojalá pueda volver algún día porque siempre he dicho que ha sido mi club, al que más cariño le tengo”.

Tremendo lo dicho por parte del ariete, que no se cierra a la opción de retornar a ese equipo, en el cual ahora mismo el referente de ataque es el uruguayo, Edinson Cavani. Y esto causa un poco más de inquietud teniendo en cuenta su poco rol protagónico en el equipo dirigido por Xavi Hernández.

Finalmente se refirió al presente del elenco valencianista: “me duele mucho ver al Valencia en esta situación porque no es bonito. Hago una fuerza increíble para que se logren los tres puntos y se salven cuanto antes porque el Valencia tiene que estar en Primera. Todos los que hemos nacido en la Terreta soñamos con poder jugar en el primer equipo. Es difícil conseguirlo porque sabemos la exigencia de un club como el Valencia. Ha sido un orgullo defender esta camiseta”.