En pasados meses, Cristiano Ronaldo fue motivo de noticia debido a que, luego de un partido con Manchester United, en el cual perdió 1-0 ante Everton, al final del mismo, golpeó la mano de un joven aficionado de los Toffees, le dejó un moretón en la extremidad y fuera de eso, averió su teléfono móvil.

Lo cierto es que la madre del menor afectado no ha parado en su carrera por pedir justicia, y nuevamente afirmó que no pretende ningún rédito económico por parte del número 7 de los Red Devils, sino que solo quiere que se haga justicia en el caso de su hijo.

Cabe recordar que, un día después del penoso incidente por parte del portugués, The Mirror, el tradicional medio inglés publicó una conversación que tuvieron con la mujer, quien en uno de los apartes del texto, no dudo en calificar a CR7 de el: "hombre más arrogante con el que he hablado".

Ahora, de acuerdo con información recopilada por Marca en España, Sarah, la madre de Jacob, el menor de 14 años agredido, buscará llevar toda la situación hasta los estrados judiciales, más aún porque considera que poco se ha visto la reacción de los entes encargados.

Ya en cuanto a lo deportivo, Cristiano Ronaldo atraviesa por un complejo momento, ya que no cuenta con tiempo de juego de la mano de Erik ten Hag, en Manchester United, ahora no se sabe lo que pasará con su futuro cercano, del cual se rumorea mucho.