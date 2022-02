Desde LaLiga: “A hoy, Barcelona no puede tener e Erling Haaland”

La situación no está fácil para Barcelona en su interés de tener en sus filas a Erling Haaland, el futbolista de Borussia Dortmund, que por su alta capacidad goleadora cautiva en el Viejo Continente. No solamente los Blaugranas lo pretenden sino, su archirrival, Real Madrid.

Javier Tebas es el presidente de la Liga de España, y en conversación con los medios de comunicación se refirió al presente económico del equipo que dirige Xavi Hernández y que le impediría hacerse a los servicios del goleador escandinavo.

No obstante, lamentó ese presente: "más que darme pena, no me gusta que el Barcelona esté en esta situación. Nos gusta un Barcelona con una situación competitiva. ¿Por qué ha llegado a esta situación? Porque ha ido al límite en el gasto salarial y si se te caen el 25% de los ingresos tienes un problema porque los contratos de los jugadores siguen estando".

Pero, todo tiene un contexto, y el ejecutivo del balompié ibérico entregó su versión ante el momento que atraviesa el club para impedir ese tipo de fichajes: "ya venían de una situación donde su masa salarial estaba muy por encima de sus competidores y encima caen los ingresos como han caído en la pandemia".

Lo más grave llegó al final, cuando Tebas señaló que, "a hoy, estando la situación como está, no puede tener a Haaland. Si hubieran entrado en el acuerdo con CVC, si se fueran algunos jugadores; podrían permitir acometer algo así. Tienen todavía meses para trabajarlo".