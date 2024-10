“Lo pondré de 9 si no está Haaland”: el defensor que ha conquistado a Guardiola en Manchester City

Solo Erling Haaland como centro delantero, Julián Álvarez en Atlético Madrid y pocos fichajes en ataque. La política del mercado de fichajes del Manchester City de momento no afecta una realidad llamada liderato que hace que Pep Guardiola tenga que pensar en soluciones de todo tipo. El ex DT de Barcelona no duda del defensor al que pondría de 9 en caso de no poder contar con el noruego a corto plazo. Es una de sus mayores creaciones desde los banquillos.

“Estoy pensando poner a John Stones de delantero cuando no esté Haaland. Tiene un sexto sentido para el gol…Es un gran delantero, ¿no? ¡Johnny siempre es una amenaza cuando está ahí arriba! ¡Es una gran amenaza!”, reflexiones de Guardiola sobre el zaguero que en las últimas semanas sumó hasta tres goles para Manchester City. Wolverhampton, Sparta Praga y Arsenal al minuto 96, tantos vitales para un conjunto skyblue que ahora mismo no cuenta con un overbooking de atacantes y busca soluciones en diferentes frentes.

La vida de Stones cambió para siempre con Guardiola. Pep pidió su fichaje desde Everton en el año 2016 por un total de 55 millones de euros desde Everton. Hablamos de uno de los jugadores que más partidos ha acumulado con el catalán por el Etihad en un recorrido de casi 9 años donde se han ganado seis ediciones de la Premier League junto a 266 encuentros, 19 goles y una racha en esta campaña diga de un 9.

No olvidemos que el futbolista de 30 años también ha mutado en cuanto a su posición se refiere . Lo que era un defensor central más que asemejado a los tiempos más antiguos de la Premier mutó en un jugador total que incluso ha pasado a ser centrocampista con Guardiola. Su sociedad con Rodri en la medular durante el año del triplete fue una de las últimas grandes revoluciones tácticas de un Pep que no niega su relación con el nacido en Barnsley. John Stones, en el clímax de su carrera.

“Es como mi hijo, de verdad. Conozco su lenguaje corporal. Lo sé todo de él. No hay otra persona a la que conozca mejor. Estoy muy feliz de tenerle con nosotros. Le adoro”, declaraba Guardiola tras sus goles en tiempo añadido vs. Arsenal o Wolves que han valido un total de 3 puntos que son los que separan a Manchester City de ser tercero en la tabla general. Vale un liderato John Stones y Pep, veremos si en broma o no, avisa que si Haaland se cae de alguna convocatoria podríamos ver al número 5 en el centro del área rival.

Guardiola, atento al futuro de Manchester United

En una jornada marcada por el triunfo de los skyblues ante Southampton y por el 2-2 de Arsenal vs. Liverpool, la prensa inglesa sigue esperando novedades sobre el futro de Erick Ten Hag. Nueva derrota de los Red Devils, esta vez ante West Ham y para dejar a Manchester United 14 en la Premier con solo 11 puntos de 27 posibles. Es el peor arranque en la historia moderna del club y desde casi 40 años.

Los números de Guardiola en Manchester City

Desde 2016 Pep comanda el mayor dominio reciente que se haya visto en la Premier League. 486 partidos, 353 victorias, 70 empates, 63 derrotas y un total de 18 títulos al frente del Etihad componen un paso por el Reino Unido que todavía genera confusión pensando en el futuro. Guardiola termina contrato en verano del 2025 y hasta la fecha nadie sabe si renovará o no su contrato.

