Didier Deschamps: "La situación de Kylian Mbappé no es la ideal para nosotros"

Restan solo horas para el cierre del mercado de pases y aún queda mucho por definir en cuanto a varios de los grandes nombres del fútbol europeo. Uno de los jugadores que espera por conocer su furuto es Kylian Mbappé, quien está siendo fuertemente vinculado con Real Madrid. La incertidumbre en torno al atacante es inmensa y ahora se ha pronunciado el seleccionador de Francia, Didier Deschamps.

Didier Deschamps ha presentado este jueves su lista de convocados para la próxima fecha FIFA, atendiendo a la prensa desde la sede de la Federación Francesa de Fútbol. El entrenador campeón del mundo no pudo evadir las preguntas en torno a Kylian Mbappé, uno de los nombres propios del mercado.

Se sabe que Real Madrid ya ha presentado ofertas oficiales por la ficha del atacante galo, las cuales fueron rechazadas por Paris Saint-Germain. Esta incertidumbre en torno a su futuro ha salpicado al vestuario del club parisino y ahora podría empezar a afectar a la Selección de Francia, algo que el DT tratará de evitar.

Declaraciones del seleccionador

El entrenador fue cuestionado por cómo maneja la incertidumbre en torno a Mbappé durante la planificación de los partidos de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El técnico reconoció que la situación no beneficia al equipo galo. "No es la situación ideal, claro, pero no puedo luchar contra ello. Puede sucederle a Kylian y a otros jugadores de la selección, siempre intentaré ser conciliador".

Fuente: Getty

Así mismo, Deschamps aseguró no tener ningún tipo de influencia en las decisiones de Kylian Mbappé, dejando total libertad a su futbolista estrella de cara al cierre de la ventana de transferencias. "Es una decisión que puede ir para un lado u otro, yo puedo hablar con él, darle un consejo, pero la decisión es suya".