Diego Simeone: “Me dolía el corazón en el primer tiempo, no hicimos nada”

El estadio Wanda Metropolitano fue testigo de la muestra de carácter de su Atlético de Madrid ante Valencia, en el que al final derrotaron 3-2 y continuaron cerca del pódium de la Liga de España, el duelo válido por la fecha 22. El primer tiempo de los locales fue bastante discreto.

Y efectivamente así lo dejó en claro el director técnico de la institución, el argentino Diego Simeone: “el primer tiempo no somos nosotros, no hicimos nada de lo que queríamos hacer, nos patearon dos tiros al arco y fueron dos goles, no logramos jugar el partido que queríamos, pero por culpa nuestra”.

Se refirió a algo que mencionó en charla técnica durante el entretiempo: "dijimos que si había que perder había que perder con orgullo, con valentía, jugando para adelante, y que si hacíamos un gol la gente nos iba a llevar a donde pasó. La gente sabía que no iba a fallar. Cualquier otro club después del primer tiempo que hicimos, su gente hubiera criticado, pitado en contra del equipo y hubiera perjudicado el doble”.

Justamente en la conferencia de prensa, se mostró tranquilo porque sus dirigidos comprendieron el mensaje dado al término de los primeros 45 minutos: “por suerte el equipo empezó a mandar mensajes en el campo, porque merecimos ganar, y se vio lo que se vio, el segundo tiempo es el Atlético de Madrid".

Como fue una muestra de garra, el director técnico sentenció: “una vez más la vimos y pudimos salir de esta situación, pero con muchísimo esfuerzo. Ganamos al Rayo, empatamos en Villarreal en un campo que nos suele costar, hoy volvimos a ganar un partido que tuvimos extremadamente cuesta arriba. Esperemos que nos dé tiempo a jugar e identificar qué somos. Somos los del segundo tiempo, seguro".

Le gustan este tipo de retos y lo demostró saliendo adelante tras una semana altamente complicada por la eliminación en Copa del Rey a manos de la Real Sociedad: "¿Qué sentí? Que es maravilloso el lugar donde estoy, que cada vez que uno ve que se está yendo lo quiero agarrar más fuerte, y me dolía el corazón en el primer tiempo".