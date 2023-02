En Chelsea están perdiendo la paciencia con el equipo millonario que armaron, Graham Potter tiene un límite de tres partidos, aunque no se ha hecho público es el partido con Borussia Dortmund el límite para el DT.

En conferencia de prensa, el entrenador del Chelsea contó que no está pasando un buen momento, aunque maneja la presión, han comenzado a sumar algunas cuestiones incómodas, recibe constantes amenazas de muerte, para él y su familia.

Graham Potter contó que "a pesar de que he tenido apoyo, he recibido algunos correos electrónicos no muy agradables que quieren que muera y que mis hijos mueran, así que obviamente no es agradable. Cuanto más alto vas, más presión tienes sobre cómo eres como persona", dijo el DT en la conferencia de prensa previa al juego con Tottenham.

Potter vive muy presionado estas semanas, entre las amenazas y las presiones de la dirigencia: "quiero tener éxito aquí, pero las amenazas no son nada agradables. Podría decir que no me importa, pero sabrían que estoy mintiendo. Les aseguro que mi vida durante los últimos tres o cuatro meses ha sido bastante desagradable".

La campaña de Chelsea no va acorde a la inversión realizada, es décimo en liga con 31 puntos y está a 10 de llegar a un puesto europeo, pero a pesar de la situación Potter es optimista y hasta se animó a bromear: "he llegado tarde a la rueda de prensa, pero sigo aquí".