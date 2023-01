Al Nassr ha revolucionado el mercado del fútbol mundial desde que logró el fichaje de Cristiano Ronaldo. A partir de esto, el fútbol de Arabia Saudita empieza a llamar la atención de las mejores figuras del mundo. En este sentido, apareció Eden Hazard, quien no atraviesa un buen momento en Real Madrid y considera una posible salida pronto. Una reunión entre el belga y el actual entrenador del equipo de CR7, Rudi García, alimenta los rumores.

Hazard integra la plantilla de Real Madrid, que se encuentra en Arabia Saudita debido a su compromiso por la Supercopa de España (juega la final este domingo ante Barcelona). Este viernes se entrenaron en la Ciudad Deportiva de Al Nassr donde tuvieron un encuentro con Cristiano Ronaldo, quien pasó a saludar a viejos conocidos suyos de su paso anterior por el cuadro 'merengue'.

Pero, además de la presencia de CR7, Eden Hazard visitó la oficina de Rudi García lo que alimentó los rumores de un posible fichaje por el cuadro de Riad. En un video publicado por la cuenta de Twitter de El Chiringuito, se vio al belga yendo al despacho del director técnico francés. ¿Quiere jugar con Cristiano en Arabia Saudita?

Lo cierto es que Hazard y Rudi García mantienen una relación de respecto, ya que el entrenador dirigió al futbolista en Lille donde salieron campeones de la Ligue 1 y la Copa de Francia en 2011. Así que bien pudo tratarse de un reencuentro, pero sin tocar el tema de un posible fichaje a Al Nassr.

De cualquier manera, los rumores del futuro de Hazard crecen, ya que no tiene lugar en Real Madrid. En tanto, a Al Nassr se le dificulta poder fichar más futbolistas extranjeros, ya que está en el límite de los permitidos (8). De hecho, aún no ha podido inscribir a Cristiano Ronaldo debido a que no han podido rescindir el contrato de ninguno de los foráneos que integra su plantilla.