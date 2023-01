La llegada de Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita sigue generando noticia, todo lo que rodea a CR7 en Al Nassr es noticia, todo se agranda, todo se maginifica cuando está la figura del futbolista portugués en medio.

Más aún si se habla de un contrato con las cifras que manejan en Arabia Saudita, 200 millones de euros anuales no son parte de un contrato habitual en el mundo del fútbol, es más, debe ser justificado de muchas maneras para evitar cualquier penalización de FIFA.

Cristiano llegó a Riad con el mote de ser una estrella mundial que transciende de lo deportivo, por eso su vínclo irá más allá de lo deportivo y el trato con los árabes se extenderá hasta 2030, aunque el compromiso como futbolista llegará hasta el 30 de junio de 2025 únicamente.

CR7 se ha transformado en el deportista mejor pagado del mundo, pero no solo por su faceta sobre el campo de juego, de la mano de este contrato llegan una serie de negocios que permiten hacer rentable el trato entre las partes.

1. La cláusula de la marca país

Ningún club que se ajuste a las normas de una competición puede permitirse pagar esos 200 millones de euros, de ahí que Cristiano Ronaldo tiene en su contrato varias claúsulas asumiendo importantes compromisos comerciales, presencias en eventos para la promoción de Arabia Saudita como país y asumir la imagen de esa candidatura a la organización del Mundial que buscan para 2030 o 2034.

No solo eso, Cristiano se va a involucrar en primera persona en varios temas turísticos de Arabia Saudita, su llegada a Al Nassr involucra el relanzamiento de la marca país "Saudi. Welcome to Arabia". Todo esto hace que Al Nassr no tenga problemas legales en comparación con otros clubes y las normas FIFA en caso de denuncias. De esta manera, con cláusulas de este tipo han logrado que el histórico contrato millonario.

2. Las cláusula que pidió Cristiano

Claro, que Cristiano Ronalod también tiene lo suyo, el jugador vivirá en una casa de lujo, contará con un avión privado para viajes a España y Portugal y una atención al detalle para lo que pueda necesitar tanto él como su familia.

No solo eso, el equipo tiene que estar a la altura de la gran figura mundial, los dirigentes del Al Nassr, actual líder del campeonato, buscan hacer un equipo que acompañe y rodee al crack para que además se logren algunos objetivos deportivos.

3. La cláusula que le permite jugar Champions League

Mucho se ha hablado de la famosa cláusula que le permitirá a Cristiano Ronaldo jugar en Newcastle si así lo deciden en Arabia Saudita si el equipo de Premier League del cual es propiedad del Fondo de Inversión Saudí, pero desde Inglaterra descartaron esa opción, aunque la idea siempre circula en la cabeza de los árabes que saben que deben hacer valer la inversión que hicieron en Ronaldo.