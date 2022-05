Pese a que oficialmente la temporada terminó para PSG, el club parisino al tener una de las plantillas más poderosas de Europa, sigue siendo un motivo de información en el fútbol en general; ahora, ante una posible salida de Neymar de la institución.

Según dicen el tema salarial es la parte cumbre, en la supuesta mal relación que hay entre las directivas del club y el astro brasileño. Con la renovación del vínculo contractual de Kylian Mbappé, evidentemente, el salario del sudamericano se vería golpeado, no porque le bajarán, sino porque se ve complicado que le aumenten su sueldo

Ante ese contexto, desde Qatar, centro de operaciones económicas del conjunto francés, no se opondrían en una eventual venta del jugador que porta la camiseta número 10 del equipo que dirige el director técnico argentino Mauricio Pochettino. Compleja situación.

Por esa situación, el popular diario francés, L’Equipe, en un artículo a través de su página web reveló que en la interna Mbappé tiene las siguientes acciones con Ney: "ahora tienen poco en común y el campeón del mundo no duda, en privado, en burlarse de su compañero".

Sin embargo, el futbolista brasileño parece que no tiene muchas ganas de abandonar la institución y por su parte, en entrevista con Oh my goal, manifestó que: “es verdad por mi parte que me quiero quedar en el PSG. Después, nadie me ha dicho nada, pero por mi parte está claro que me quiero quedar".

Solo el tiempo dirá qué pasará con el ariete que ya se encuentra de vacaciones y que espera ser una de las piezas claves para la obtención del sexto título Mundial de Brasil, en la venidera Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022, a disputarse en los meses de noviembre y diciembre.