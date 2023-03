El nombre de Luis Enrique ha vuelto a los primeros planos. Se encuentra en la nómina de candidatos de algunos clubes importantes de Europa para tomar el cargo de entrenador. En Tottenham, lo ven como una opción para reemplazar al recientemente despedido Antonio Conte. En tanto, Manchester City lo vería como el sustituto de Pep Guardiola. En medio de estos rumores, el español rompió el silencio y habló sobre su futuro.

Los medios ingleses, como The Telegraph, pusieron al exseleccionador español entre los candidatos que considera Tottenham para sustituir al ya despedido Antonio Conte. El entrenador italiano se fue en medio de polémicas por las ambiciones de los Spurs y le busca sucesor, aunque esperarían hasta el final de la temporada para elegir.

En tanto, en las últimas horas, apareció Manchester City como posible opción. El periodista Javi de la Peña reveló en El Chiringuito que Luis Enrique es el primer candidato a tomar el mando de los Citizens, en caso de que Pep Guardiola decida marcharse del club a final de temporada.

El guiño de Luis Enrique a la Premier League

En medio de estos rumores sobre una posible llegada a la Premier League, Luis Enrique rompió el silencio y concedió una entrevista a la SER Gijón donde habló de su futuro. "No miro prensa española, ni redes sociales… Sólo leo prensa inglesa", dejó entrever.

Luego de esto, insistió en la posibilidad de dirigir en Inglaterra. "Tengo una especial atracción por Inglaterra, me gustaría ir a Inglaterra a trabajar. También sigo en España a los equipos grandes. La inglesa es una liga interesante. Claramente, yo me veo influenciado porque me gustaría trabajar allí. Pero no os voy a engañar, no voy a ir a cualquier equipo. Me gustaría ir a un equipo que pueda hacer cosas importantes", explicó.

De todas maneras, el exentrenador de la selección de España aclaró que no tiene ofrecimientos de clubes. "No he tenido ninguna oferta a nivel de equipo a día de hoy, pero sí sé del interés de alguna selección. No voy a dar el nombre, pero no descarto entrenar a alguna selección", dijo. ¿El interés es de Brasil? "No creo que sea el perfil de seleccionador para una selección como la brasileña. No me ha llamado nadie de Brasil", sentenció.