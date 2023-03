Ilkay Gundogan y Barcelona se siguen acercando a un acuerdo para convertir al volante de Pep Guardiola en nuevo jugador del conjunto culé a partir del 1 de julio del 2023. Desde Cataluña traen la última hora sobre una negociación donde solo un ítem sigue siendo una importante traba pensando en finiquitar la operación. Los números se encuentran acordados.

Sport y Gerard Romero analizan lo que se viene para un Barcelona que piensa más allá del título de LaLiga, del nombre de Lionel Messi en el mercado de fichajes y que apuesta por cerrar lo antes posible diversas operaciones a coste cero que no alteren el plan del club a nivel tanto económico como deportivo. Gundogan se acerca al Camp Nou, pero resta convencer al teutón de aceptar una condición inamovible para el conjunto culé por estas horas.

Los números del contrato se encuentran cerrados y si bien Fabrizio Romano apunta que Manchester City sigue esperando por una oportunidad para renovar a uno de los jugadores más destacados del ciclo Guardiola en el último tiempo, es Barcelona quien lleva la ventaja en una carrera por el mediocentro de 32 años que pronto traerá decisiones finales. Esta es la traba en la que ambas partes siguen sin llegar a un acuerdo de momento.

La cláusula final

Todo pasa por el límite salarial del club ante LaLiga, así como de los cálculos que Barcelona tendrá que hacer para inscribir jugadores en la próxima temporada. Quienes firmen por el equipo de Xavi tendrán que aceptar un apartado contractual donde en caso de que no se les permita jugar la primera división española, no pongan trabas a un préstamos por 12 meses. El volante de momento, se niega a esto.

“Jijantes os cuenta que Barcelona tendría acuerdo cerrado también con Gundogan para este próximo verano, pero hoy 28 de marzo el jugador alemán no acepta la cláusula de cesión que si acepta Iñigo Martínez…Ojo, acuerdo con Gundogan, pero a día de hoy el jugador no acepta de momento esa cláusula de que si no es inscrito salga cedido”, palabras de Gerard Romero para desvelar el último fleco que queda para que el teutón sea culé.