Uno de los cambios que muestra la selección de España en el nuevo ciclo encabezado por Luis de la Fuente es la presencia de Iago Aspas. No era convocado a La Roja desde junio de 2019 cuando Robert Moreno era el entrenador. Es decir que nunca fue llamado por Luis Enrique para estar en el seleccionado. Y a raíz de esto, llegaron las críticas del futbolista de Celta de Vigo.

Aspas ha sido una de las grandes figuras de LaLiga de España durante los últimos años. Los medios españoles, de hecho, siempre lo pusieron como uno de los jugadores que Luis Enrique, durante el anterior ciclo del seleccionado (2019-2022), debía convocar. Sin embargo, el llamado nunca llegó y, por lo tanto, no pudo estar en el Mundial de Qatar 2022, al cual le hubiese gustado estar, según admitió.

En la rueda de prensa previa al partido ante Noruega por las Eliminatorias para la Euro 2024, que marca su regreso a la selección de España, Iago Aspas fue brutalmente crítico del ciclo anterior. "Con Luis Enrique, se tenía un modelo de juego muy, muy marcado y creo que, para mi punto de vista, no teníamos plan B. Cuando se atascaba el plan A, pues no había como se dice un plan B", opinó.

Durante la comparecencia ante los medios, el delantero de 35 años aseguró que nunca tuvo una charla con el anterior entrenador y lo diferencia de Luis de la Fuente, el actual. "La verdad que no estaba muy de acuerdo (con no ser convocado) y no tuve una charla con Luis Enrique para hablar de esto. Yo en mi equipo tengo que correr como el que más, los datos están ahí, los puede ver cualquiera. El míster ha traído varios registros de jugadores, no se ciñe a un plan como en la anterior etapa", expresó.

Ahora, será momento para el regreso y para Iago Aspas, esa oportunidad debía haber llegado hace tiempo. "Siempre dije que me hubiera gustado volver antes, pero bueno, había otro seleccionador, que creía que otros compañeros eran los mejores para estar en el equipo nacional y me tocó esperar", comentó. Ahora, esa espera tiene su recompensa para el referente de Celta.