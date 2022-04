Desde que llegó al Real Madrid, Eden Hazard no ha podido demostrar todo lo que hizo en la Premier League y en el cuadro de Chelsea donde ganó todo con el equipo azul.

Por eso su nombre será uno de los que más suene en el próximo mercado, Real Madrid busca alguna forma de recuperar algo de lo invertido en él, y el jugador, ¿tiene definido su futuro?

Según contó su hermano Kyllian Hazard, sí, el jugador ya sabe que pretende hacer con su destino futbolístico. Según lo dicho por su hermano, el delantero no tiene intención de dejar el club Madridista: "no dejará el Real Madrid hasta que haya demostrado todo lo que puede dar allá", dijo Kylian a la cadena RTL.

Eso sí, el hermano de Eden Hazard aclaró que si desde Real Madrid ya no lo quieren cambia la ecuación: "Si el presidente (por Florentino Pérez) quiere que se vaya, si sabe que ya no se puede jugar, entonces no creo que se quede", dijo.

Pero reafirmó su primera aseveración y está convencido que Eden "hará todo lo posible para quedarse y demostrar que es el mejor jugador del Real Madrid".