No cabe duda de que la institución catalana tiene una amplia plantilla, y varios jugadores cedidos en diferentes equipos.

Barcelona actualmente es el líder de la Liga de España, con varios puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, su archirrival, Real Madrid, equipo al que aventaja por 8 unidades. Lo cierto es que el entrenador ha encontrado un equipo base con el que anda bien en el campeonato liguero.

Sin embargo, de acuerdo con información de Marca, un equipo que tiene a un futbolista con contrato vigente con el Culé, lo devolvería a España debido a que no ha terminado de encajar completamente en esa Liga, en la cual esperaba volver a tener minutos.

Precisamente ese es el caso de Sergiño Dest, el lateral derecho estadounidense, quien se fue cedido a Milán, justamente porque no contaba con tiempo de juego suficiente mientras estuvo en el equipo de la ciudad condal; ahora la situación parece ser exactamente la misma en el elenco lombardo.

Los dirigidos por Stefano Pioli, de acuerdo con la confirmación de la noticia por parte del medio español, no efectuarían la opción de compra que tienen por 20 millones de euros; y es que claro, no lo van a hacer debido a que el deportista no tiene regularidad en el club.

Ahora la situación se le complica al internacional norteamericano, ya que debería volver a Barcelona y posiblemente no tenga espacio dentro de los titulares de Xavi Hernández. Su contrato está vigente hasta 2025 y posiblemente de nuevo sea cedido en préstamo.