A primera hora del sábado 30 de octubre, Real Madrid visitará a Elche, por la fecha 12 del balompié español. Ante lo que se viene en el importante partido, Carlo Ancelotti, director técnico de la institución blanca se pronunció en conferencia de prensa.

Los merengues que no le quieren perder la pista al líder, Real Sociedad, alistan un partido en el son favoritos, en el papel, pero no quieren confiarse, debido a que está demostrado que en el fútbol español, en esta temporada todo puede pasar; muestra de ello es el club que ocupa la primera casilla de la tabla de posiciones.

Sin embargo, en la Rueda de prensa el entrenador italiano que cumple con su segunda oportunidad en la Casa Blanca se refirió a la opción que hay de que Xavi Hernández se quede con el cargo de director técnico de Barcelona archirrival de su plantel.

Pese a que aún no se confirma la noticia sobre la oficialización del cargo por parte del ex mediocampista Culé, todos los caminos indican que él será el llamado a suceder a Ronald Koeman, timonel neerlandés, quien no cumplió con las expectativas sembradas desde su llegada en agosto del 2020.

Ante la casi que inminente noticia de la llegada de Hernández al banquillo del cuadro catalán, Ancelotti, todo un experimentado entrenador mostró su diplomacia y dijo que: "muy bien como jugador, y le deseó lo mejor como entrenador", mostrando que tampoco le es indiferente el presente que viven los Blaugranas.