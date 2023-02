Esta semana se cerró la etapa de los partidos de ida de los Octavos de Final de la Champions League. Salvo el duelo entre Real Madrid y Liverpool, el cual parece estar prácticamente definido -aunque en el fútbol todo puede pasar-, el resto de los cruces dejaron resultados abiertos para los cotejos que completarán las llaves que decidirán a los ocho mejores equipos de Europa de la temporada.

Al respecto de lo que fueron los partidos del martes 21 (Liverpool vs. Real Madrid y Eintracht Frankfurt vs. Napoli) y miércoles 22 (Inter con Porto y Lipzig con Manchester City), la UEFA generó el once ideal con base en criterios elaborados por el juego oficial de la UEFA Champions League Fantasy, que otorga puntos a raíz de la cantidad de estadísticas sobre una determinada cantidad mínima de minutos jugados.

El once ideal de la UEFA Champions League del 21 y 22 de febrero

Portero: Kevin Trapp (Fráncfort) – 8 puntos. Defensores: Giovanni Di Lorenzo (Nápoles) – 13 puntos, Joško Gvardiol (Leipzig) – 9 puntos, Minjae Kim (Napoli) – 8 puntos y Nacho (Real Madrid) – 8 puntos. Centrocampistas: Mohamed Salah (Liverpool) – 10 puntos, Riyad Mahrez (Man City) – 10 puntos, Hirving Lozano (Nápoles) – 10 puntos y Vinícius Júnior (Real Madrid) – 17 puntos. Delanteros: Karim Benzema (Real Madrid) – 13 puntos y Victor Osimhen (Napoli) - 8 puntos.

Los cuatro mejores de la semana para la UEFA en la Champions League

Además, la UEFA invita a los aficionados mediante su sitio oficial a participar de la votación que escogerá al mejor jugador de la semana de la Champions League 2022/2023. En función de las actuaciones, la entidad que regula el fútbol en Europa seleccionó a cuatro candidatos: Riyad Mahrez, Hirving Lozano, Vinícius Junior y Hakan Calahnoglu.

¿Cuándo se disputarán los partidos de vuelta de la UEFA Champions League 2022/2023?

Completada la fase de los juegos de ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2022/2023, los cotejos de vuelta se desarrollarán de la siguiente manera: martes siete de marzo, Chelsea (0) vs. Dortmund (1) y Benfica (2) vs. Brujas (0); miércoles ocho de marzo, Bayern Munich (1) contra PSG (0) y Tottenham (0) con Milan (1); martes 14 de marzo, Porto (0) vs. Inter de Milán (1) y Manchester City (1) vs. Leipzig (1); y miércoles 15 del mismo mes Napoli (2) con Frankfurt (0) y Real Madrid (5) con Liverpool (2).