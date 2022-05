La venta de AC Milan es inminente y RedBird Capital Partners ajusta todo para asumir como nueva sociedad propietaria del campeón de la Serie A. Restan solo detalles para que el traspaso de la propiedad se concrete y muchos hinchas están a la expectativa por el futuro de Paolo Maldini.

El fondo de inversión norteamericano, Elliot Management está a punto de concretar la venta de AC Milan. RedBird Capital Partners comprará el 70% de las acciones del nuevo campeón del Calcio y todo puede concretarse por una suma cercana a los 1,5 billones de euros.

El cambio de propiedad del Diavolo ha abierto la duda sobre si continuará el proyecto que ha llevado al club a reinar nuevamente en la Serie A, que ha sido encabezado por la leyenda rossonera, Paolo Maldini. El contrato del director del área técnica está por vencer y hay mucha incertidumbre sobre su futuro.

Sky Sports ha revelado horas atrás que el futuro de Maldini no está en discusión. RedBird aprecia el trabajo realizado por el exjugador y espera reunirse con él tan pronto se cierre el trato con Elliott. De momento, no se han dado las garantías que pide el capitano para el mercado de pases, pero hay optimismo en el entorno del club.

Continuidad en el proyecto

Este lunes 30 de mayo, el CEO, Ivan Gazidis confirmó que seguirá en el cargo con la nueva propiedad. Esto da tranquilidad a los hinchas con respecto al futuro de Maldini. "Hay conversaciones para la venta. No ha sido Elliott quien ha iniciado. En todo caso Elliott se quedará (con acciones minoritarias) y el proyecto tendrá continuidad. Me quedaré. Siento sentido real de permanencia" dijo en una entrevista con The Guardian.