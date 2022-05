Este miércoles 26 de mayo, AC Milan confirmó que Zlatan Ibrahimovic había ingresado al quirófano para una reconstrucción de ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda. El sueco había venido arrastrando una seria lesión en su rodilla y ha explicado en sus redes cómo vivió los últimos meses.

AC Milan celebra su Scudetto número 19, pero la atención del milanismo está sobre Zlatan Ibrahimovic. Si bien hay un gran optimismo por la continuidad del sueco, el club dio a conocer que este pasará al menos unos 7 meses en recuperación por una cirugía en la rodilla.

Mensaje de Ibrahimovic

Luego de la celebración del Scudetto, Zlatan ingresó al quirófano. Ahora el delantero de 40 años se ha pronunciado sobre los meses difíciles que vivió por su lesión. "Durante los últimos 6 meses he jugado sin ligamento cruzado anterior en mi rodilla izquierda. Mi rodilla ha estado inflamada durante 6 meses y solo he podido entrenar con el equipo 10 veces. Me han puesto más de 20 inyecciones y me han vaciado la rodilla una vez a la semana".

El sueco confirmó que ha sido una de las lesiones más dolorosas que ha sufrido, lo que le impidió jugar en gran parte de la temporada. "Tomé analgésicos durante los últimos 6 meses. Casi no dormí debido al dolor. Nunca había sufido tanto dentro como fuera del campo".

A pesar de esto, siendo fiel a su estilo, Ibrahimovic mostró su ambición y determinación para conseguir el título. "Yo convierto algo imposible en algo posible. En mi mente tenía un solo objetivo: convertir a mis compañeros y al entrenador en campeones de la Serie A porque les hice una promesa. Hoy tengo un nuevo ligamento y un nuevo trofeo".