Emiliano Armenteros, aquel delantero surgido de las divisiones inferiores de Banfield, que pasó por Independiente y que se consagró junto a Lionel Messi en el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005 con la Selección Argentina, va camino a cumplir dos años y medio en la tarea de scouting en el Rayo Vallecano, club en el que es reconocido por los hinchas, sobre todo, por los dos ascensos que consiguió en su etapa como futbolista (y hubo uno más a mediados del 2021, pero ya empleando su nueva labor).

Al respecto, desde el campo de juego del Estadio de Vallecas, le comenta en exclusiva a Bolavip mayores detalles de su trabajo en el conjunto madrileño. ''Formo parte de la dirección deportiva a cargo de David Cobeño que es el Director Deportivo y después somos tres personas: Manu Fajardo, Javier Portillo y yo. Realizamos las labores de scouting viendo fútbol todo el día. Es lo que hacemos principalmente, pero al ser poca gente, el director deportivo nos da la confianza para atender a representantes, intermediarios y también para desarrollar esa parte en cuanto a ofrecimientos que llegan al club''.

En esa misma línea, Emiliano Armenteros cuenta cuáles son los mercados en los que está enfocado mayormente el Rayo Vallecano: ''Se sigue mucho lo que es la primera y segunda división del fútbol de España y después ligas como la portuguesa, la francesa, la belga, que también es muy interesante, y ni hablar las de Sudamérica. Porque al final es un mercado en el que históricamente en el Rayo hubo muchos jugadores tanto argentinos como uruguayos. Igual buscamos un perfil muy puntual por lo que es la idiosincrasia del club. El jugador encaja o no encaja. Entonces creo que por haber jugado acá, tengo ahí un puntito a favor''.

Pero a pesar de que remarca que su función actual le agrada, Armenteros demuestra ser consciente de que, por sus conocimientos, el terreno en el que más se destacará y, por consiguiente, más lo aprovechará el elenco de Vallecas, es el de estar en el día a día con el plantel: ''Nuestra tarea es fichar, pero no considero que sea elegir uno, acertar, meterlo en el medio de la cancha y que se arregle. Porque por lo general el jugador llega en plena pretemporada y lo único que quiere hacer es: entrenar, comer y descansar. Y muchas veces tiene que ir a ver casas, ocuparse del colegio de los chicos, ocuparse de la mujer a ver qué gimnasio le queda más cerca o si trabaja o estudia. Alguien debe ocuparse de eso. Del lado personal, de dar contención a los jugadores y a sus familias. Porque es fundamental. Si es un área mejor, porque son muchas personas. Pero sino, una persona que esté para esa atención. Hoy en algunos equipos de Europa le llaman 'Team Manager'''.

Además, sobre ese rol que le desearía cumplir en el Rayo Vallecano, amplió: ''A mí me gustaría más ocuparme del lado personal, del lado humano del plantel. El jugador lo valora un montón. Llega uno y no sabés qué le pudo haber pasado anoche. Si el hijo durmió bien o si la mujer embarazada pasó una mala noche. Después vos lo ves y está entrenando mal. Hay que saber por qué está entrenando mal, por qué tiene mala cara. Si le das todas esas herramientas, después le podés exigir más que si le exigís solo por contratarlo y pagarle un sueldo. Porque si le estás dando todo, que dentro de las posibilidades no le falta nada, le podés exigir mucho más si las cosas no se están dando''.

Incluso, Emiliano Armenteros recuerda que al momento de asumir, llegó a aplicar ese papel por motu propio: ''Aparte de las labores de scouting, cuando ingresé al club en plena pandemia, tuve la entrada al vestuario muy fácil por tener amigos que habían sido compañeros. Pude estar muy cerca en el día a día, algo que no era parte de mis funciones, pero se dio así. Vi que faltaba esa conexión entre el plantel y la directiva. Nadie me dijo 'hacelo', nadie me dijo 'no lo hagas'. Surgió. Eso fue algo en lo que yo me involucré en hacer y es algo que me gusta. Hoy eso lo tengo estancado. El club en su momento quería crear ese puesto y ponerme a mí, el presidente me lo había comentado, pero después se enfrió, no se animó. Entonces se fue apagando y, al final, compaginar ver fútbol todo el día con estar e intentar ayudar, no te dan las horas'', sentenció.