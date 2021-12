La Serie A casi llega a la mitad de la temporada y los resultados no llegan para AS Roma. La Giallorossa sigue dejando puntos con el pasar de las fechas y su último partido acabó en goleada de Inter en el Olímpico. El proyecto de José Mourinho empieza a generar dudas en el entorno del club.

La situación en Roma no es buena. Con la derrota de este sábado ante Inter, el plantel de José Mourinho cae a la séptima posición de la tabla de la Serie A. Esto no era lo que estaba en los planes de la dirigencia romana. Vale destacar que la propiedad ha hecho una inmensa inversión con la llegada de The Special One, que se convirtió en uno de los entrenadores mejor pagados de Italia con un sueldo de 7 millones de euros netos por temporada.

En comparación con la última temporada, dirigida por Paulo Fonseca, AS Roma ha sumado 8 puntos menos a esta altura del campeonato. De hecho, según informó Roma News, la Loba no sumaba 7 derrotas en 16 partidos desde la campaña 2008-2009. En esa campaña lograron recuperar puntos y quedaron sextos.

Si bien es cierto que el plantel llegó al partido con Inter con las bajas de Abraham, Karsdorp, El Shaarawy, Pellegrini y Felix, las quejas se están haciendo notar y la prensa italiana empieza a cuestionar al portugués. La brecha con el líder, AC Milan ya es de 13 puntos antes de llegar a la mitad de la campaña.

¿Traerán refuerzos?

Una de las dudas en torno a AS Roma es qué sucederá en el mercado invernal. Una de las principales quejas de José Mourinho desde que aterrizó en el Estadio Olímpico es la falta de variantes en el plantel. El DT asegura que no cuenta con más de 12 jugadores de alto nivel, por lo que podrían llegar refuerzos en enero.