El presidente de FC Barcelona, Joan Laporta habló este 7 de marzo desde el Circulo Ecuestre y tocó varios temas sobre la actualidad y futuro del equipo catalán. El cabecilla del equipo azulgrana ha sido claro con el futuro de Xavi Hernández en el banquillo del Camp Nou.

FC Barcelona está teniendo una temporada irregular. El equipo azulgrana ha quedado fuera de competencias europeas, siendo eliminado de forma prematura tanto de la Champions League como de la Europa League. Sin embargo, a pesar de esto, los catalanes son líderes en LaLiga y se quedaron con la Supercopa de España.

Esta situación ha generado dudas sobre el futuro de Xavi Hernández, ya que muchos cuestionan el trabajo del entrenador. El DT finaliza su contrato con el club en junio de 2024, por lo que su futuro ya es tema de conversación en las oficinas del Camp Nou.

Laporta lo dejó claro

Joan Laporta mostró confianza total al proyecto de Xavi. "Me he planteado la renovación de Xavi aunque no ganemos las Liga. Ya se lo he dicho. Le transmito un mensaje de tranquilidad. Lo hemos de renovar porque se la jugó, conoce la casa y defiende el estilo del Barça. Y no nos pide locuras porque sabe de la situación del club".

"Estamos bien porque se ha hecho bien el trabajo. Nosotros hicimos las palancas y pudimos reforzar el equipo. Xavi nos ha llevado a esta situación, a nueve puntos del Real Madrid y la voluntad es mantener esta distancia hasta el clásico" argumentó el presidente.