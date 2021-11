La Selección de Croacia ha conseguido su clasificación directa al Mundial de Qatar 2022. Los vigentes subcampeones del mundo han conseguido su boleto luego de vencer a Rusia en un partido sumamente trabado. Las cámaras se fueron con Luka Modric al momento del silbatazo final de este domingo.

Croacia fue, sin lugar a dudas, la gran sorpresa de la Copa del Mundo de Rusia 2018, consiguiendo meterse en la gran final en Moscú. Ahora, siendo subcampeones del mundo, lo intentarán una vez más en Qatar. El boleto lo consiguieron en la última fecha de las Eliminatorias UEFA.

Triunfo ante Rusia

El combinado dirigido por Zlatko Dalić recibió a Rusia en el estadio Poljud de la ciudad de Split bajo una lluvia torrencial que condicionó totalmente el partido. No fue sino hasta los últimos minutos de juego que cayó el gol de los balcánicos, con el tanto en propia puerta de Fiódor Kudriashov.

Al momento del silbatazo oficial, las cámaras se fueron inmediatamente con Luka Modric. El futbolista, con 36 años, se ha clasificado a su cuarta Copa del Mundo con la Selección de Croacia y planea seguir haciendo historia con el combinado. El capitán confirmó su presencia en Qatar tras el partido.

"¿Si voy a liderar a Croacia en el Mundial? No sé qué me tiene que pasar para no ir. Por supuesto, estoy feliz de que todos hayamos logrado un gran éxito juntos. Es un sentimiento especial" fueron las palabras de Luka Modric tras el encuentro ante los medios de comunicación.