Son pocos los futbolistas de Barcelona que no estuvieron en el ojo del huracán durante esta temporada. El equipo, aún acostumbrándose a la dirección de Xavi Hernández, intenta acomodar los resultados en el cierre de la campaña, afrontando importantes desafíos.

Por su pésima fase de grupos en Champions League, el Barça quedó relegado a disputar la Europa League, que terminó siendo su principal objetivo en la primera mitad del 2022. Por los 16avos de final, tras el 1-1 en la ida, buscará este jueves la clasificación ante Napoli en el Estadio Diego Armando Maradona.

En la previa del duelo que definirá la serie, Marc-André Ter Stegen se presentó en la conferencia de prensa y recibió preguntas sobre las críticas que recibe en relación a su forma física: "Siempre debes trabajar para volver al máximo y es lo que estoy haciendo. Cada entrenamiento que hago es para estar en las mejores condiciones".

Y luego lanzó un dardo a los periodistas: "En las últimas semanas seguro que alguno de vosotros ha echado algo de gasolina al fuego porque os gusta, esto es así, lo siento. Pero estoy tranquilo con mi rendimiento. Hay muchas cosas que estoy haciendo bien y otras en las que puedo mejorar".

Para terminar, le dejó también un mensaje a la afición: "La gente siempre habla. Si no pudiera jugar no estaría en esta rueda de prensa. El equipo está bien y yo también. Intentamos dar el máximo. Hay momentos buenos y malos y me entreno siempre para estar al cien por cien".