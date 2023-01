“¿Si Zinedine Zidane intentó ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono”, fueron las palabras del máximo dirigente del fútbol francesa que han generado un huracán de críticas hacía una Federación que no solo Kylian Mbappé acompaña por estas horas. Noel Le Graet, más cercado que nunca por sus críticas a Zizou.

El nombre del ex entrenador del Real Madrid se encontraba presente en cada rumor alrededor del futuro de Le Bleu desde hace meses. Horas después de anunciar la renovación de Didier Deschamps hasta el Mundial del 2026, Noel Le Graet tuvo palabras más que polémicas hacía la imagen del que para muchos supone el mejor futbolista que hay entregado la Galia en toda su historia.

Los trinos de Le Graet ganaron fuerza rápidamente, al punto que Kylian Mbappé salió a defender públicamente el honor de un Zidane que encuentra protección hasta en los Ministerios del país. La federación francesa de fútbol, un huracán de escándalos desde hace meses que no ha visto el final de la polémica con Qatar 2022.

Francia es de Zidane

“No se puede faltar así el respeto a una leyenda”, empezaba Mbappé en una bola de defensas a Zizou que llegó hasta la política francesa, donde la Ministra de Deportes Amélie Oudéa-Castéra también saltó a favor del ex jugador y entrenador del Real Madrid: “Declaraciones de nuevo con el plus añadido esta vez de una vergonzosa falta de respeto, que nos ofende a todos, a una leyenda del fútbol y del deporte: un “presidente” de la primera federación deportiva de Francia no debería decir eso. Pido disculpas por este exceso de palabras sobre Zidane”.

“Yo al escuchar las palabras de Le Graët….Me encantas (ironía), Por otro lado, tendremos que considerar consultar rápidamente”, palabras de leyendas de Le Bleus como Djibril Cissé o Frank Ribery que muestran el enojo de una nación tras las palabras contra Zizou de quien no nos olvidemos, supone la mayor autoridad del fútbol francés.