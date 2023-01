Fue este 7 de enero que la Selección de Francia confirmó por medio de sus redes que Didier Deschamps extendía su vínculo hasta junio del año 2026. La extensión del entrenador cierra las posibilidades a la llegada de Zinedine Zidane. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graet habló sobre el tema.

La llegada de Zinedine Zidane a la Selección de Francia parecía segura hace solo unos meses. Sin embargo, la FFF ha renovado a Didier Deschamps luego de llevar a Les Bleus a su segunda final de la Copa del Mundo de manera consecutiva. Ahora, Noël Le Graet ha salido a hablar sobre Zizou en RMC Sports.

El presidente de la FFF justificó la ratificación del seleccionador francés tras el Mundial. "Zidane siempre estuvo por debajo del radar, no hay que contar cuentos. Tenía muchos seguidores, algunos esperaban la salida de Deschamps. Pero, ¿quién puede criticar seriamente a Deschamps? Nadie puede. Siempre se puede fallar un partido, pero llevo 10 años con él, no ha habido muchos problemas. Su salida siempre genera clicks".

Le Graet se mostró indiferente ante los rumores que vinculan a Zidane con Brasil. "No lo sé, me sorprendería. Hace lo que quiere, no es asunto mío. Nunca le he visto, nunca hemos pensado en separarnos de Didier Deschamps. Eso no se corresponde con nada. Algunos periodistas necesitan cambiar o inventar porque no saben qué escribir y prefieren decir cosas malas que buenas. Francamente, nunca me han sacado los que condenan de antemano. Respecto a lo de Zidane y la selección brasileña, me da absolutamente igual, ¡que se vaya donde quiera!".

No quiso entrar en contacto

La máxima autoridad del fútbol francés fue cuestionada sobre si hubo contactos con Zinedine Zidane para informarle sobre la continuidad de Deschamps en el crgo. La respuesta fue contundente. "Desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club?".