Finaliza el año 2022 y los hinchas de AC Milan ven, cada vez más cerca, la vuelta de Zlatan Ibrahimovic al terreno de juego. El delantero se recupera de su rotura de ligamentos y estaría a pocas semanas de volver a las canchas. Ahora, pese a que su retiro se ve cada vez más cerca, ha hecho una impactante revelación.

La recuperación de la lesión de Zlatan Ibrahimovic marcha según lo previsto y el sueco podría estar de vuelta sobre el césped a inicios de este 2023. El jugador no ha visto ni un solo minuto de juego desde el pasado 22 de mayo, día en que los rossoneri ganaron el Scudetto de la pasada temporada en un partido ante Sassuolo.

Fue justo después de la celebración del título que Ibrahimovic reveló que sería sometido a una cirugía por una rotura de ligamentos. Ahora el tiempo de recuperación está por terminar, aunque parece evidente que, a sus 41 años, su carrera está llegando a su fin. No obstante, el nórdico ha dado un guiño a los hinchas de AC Milan.

¿Se queda en Milan?

En una entrevista con Alberto Angela en Rai 1, Ibrahimovic habló de su relación con AC Milan y la ciudad de Milán. "Jugar en San Siro tiene un gran efecto en mí, fue parte de mi carrera durante 8-9 años. Tuve la suerte de ganar trofeos importantes, jugar con grandes campeones, trabajar con grandes entrenadores y conocer la ciudad, que para mí es como una segunda casa".

Han sido muchos los rumores sobre un futuro de Zlatan Ibrahimovic vinculado al Diavolo tras su retiro. El artillero rossonero no descartó permanecer en el club. "Llevo muchos años aquí, he conocido gente que me hace sentir como en casa, estoy muy a gusto. Disfruto, vivo y me siento vivo. No es ningún secreto que podría quedarme aquí después de que termine mi carrera".