Cristiano Ronaldo salió molesto del empate entre Manchester United y Newcastle y Gary Neville no le perdonó la actitud al portugués.

Este lunes, por la 19° fecha de la Premier League, Manchester United volvió a perder puntos importantes al igualar por 1-1 ante Newcastle, que está en zona de descenso. Edinson Cavani ingresó en el complemento para rescatar un punto para los de Ralf Rangnick.

Tras el partido, llamó la atención de Cristiano Ronaldo, visiblemente molesto por el empate. El portugués se retiró del campo de juego sin saludar a los fanáticos de los Diablos Rojos que se acercaron al St. James' Park para alentar a su equipo.

Gary Neville, el exfutbolista de Manchester United y actual comentarista en Sky Sports, no se bacó la actitud del atacante y lo criticó con dureza tras el partido. "No me importa cómo hayas jugado, tienes que acercarte y aplaudir a los aficionados al final del partido".

Y luego se extendió: "Acércate a ellos, especialmente cuando eres el mejor jugador del mundo, y uno de los más grandes de todos los tiempos". El exlateral además criticó la forma en la que Ronaldo, y también Bruno Fernandes, se dirigieron a sus compañeros desde el rol de referentes.

"Tienes que estar ahí cuando tus compañeros de equipo te necesiten en esos momentos. Es devastador para los jugadores más jóvenes cuando los dos mejores jugadores miran a los demás como si no fueran lo suficientemente buenos", sentenció Neville.