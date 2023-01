Gianluigi Buffon volvió a jugar un partido: ¿hace cuánto no disputaba uno completo?

Este martes 10 de enero, en el estadio Giuseppe Meazza, se juega el partido de los octavos de final de la Copa de Italia, entre Inter y Parma, dos tradicionales equipos que atraviesan por presentes diferentes en cada una de sus ligas, sin embargo, Gianluigi Buffon es noticia.

Para la temporada 2021/2022 fue motivo de información la salida del guardameta italiano de Juventus, el club en el que hizo historia y se hizo grande, para volver a sus raíces, al equipo en el que empezó todo y allí, ya completa dos temporadas vistiendo la camiseta de los parmesanos.

No obstante, a sus 44 años no es uno de los más habituales bajo los tres palos, eso sí, hay que decir que es una pieza de experiencia para su club, pero desde hace un tiempo considerable no tenía acción en el pórtico de su elenco el cual empezó dando la sorpresa en la capital lombarda.

Lo cierto es que desde el pasado mes de octubre de 2022 el cuidapalos no atajaba para el elenco que ahora mismo hace parte de la Serie B del fútbol italiano. Fue precisamente el primer día del décimo mes del año en el que jugó y lo hizo en el triunfo 2-1 de Parma sobre Frosinone.

Además, en lo que va de la temporada 2022/2023, Gigi Buffon solamente ha atajado tres partidos, uno el anteriormente mencionado y los otros dos ante Ternana y frente a Ascoli, rivales con los que perdió 3-2 y triunfó 3-1, respectivamente.

La leyenda sigue creciendo y de nuevo entró en acción en el duelo ante Inter, que para sorpresa de muchos inició cayendo en el compromiso correspondiente a la ronda de 16 mejores del torneo que reúne a los equipos de las diferentes categorías del balompié transalpino.