La venta de AC Milan ha tomado un giro totalmente inesperado. Cuando parecía que la toma de posesión del fondo árabe, Investcorp era inminente, ha aparecido una nueva propuesta para los dueños del club. El fondo Elliott habría recibido una oferta por parte de RedBird Capital Partners.

Fue a mediados del mes de abril que se dio a conocer que el fondo árabe, Investcorp estaba negociando directamente con Elliott para la compra de las acciones de AC Milan. La gestora de patrimonios con sede en Barhein ha avanzado rápidamente en las negociaciones con los norteamericanos.

Parece cuestión de días para qe se cierre el acuerdo por 1.18 billones de euros. Desde ya se habla de la continuidad de parte de la directiva, el presupuesto para el próximo mercado de pases y de la construcción del nuevo San Siro. Sin embargo, una nueva opción para Elliott irrumpió en la escena.

RedBird Capital Partners

Según informa Sky Sports este 5 de mayo, RedBird Capital Partners se ha acercado a Elliott con la intención de ofertar por la propiedad del equipo rossonero. Si bien no se reveló una cifra exacta, esta iría en la misma línea que la de Investcorp, por encima del billón de euros. Vale recordar que los árabes tenían exclusividad de negociación hasta hace solo unos días.

RedBird Capital Partners no es una sociedad ajena al deporte. Estos cuentan con el 10% de las acciones de Fenway Sports Group (FSG), propietarios de Liverpool, New England Patriots y Boston Red Sox. La fuente no descarta que los estadounidenses se adelanten a Investcorp y lleguen a un acuerdo por las acciones de AC Milan.