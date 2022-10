Guardiola, Klopp y Xavi: Four Four Two y su ranking de los mejores entrenadores del año

Fueron noticia la semana pasada con un ranking sobre los 50 mejores jugadores de la historia que dio para todo de comentarios y ahora ponen sus ojos en los DTs. Four Four Two vuelve al ruedo y lo hace con una clasificación de los mejores entrenadores de lo que vamos de 2022 con varios apuntes a tener en cuenta. ¿Qué lugar ocupan Pep Guardiola, Jürgen Klopp o Xavi Hernández?

50 lugares a repartir tenía la revista de fútbol en inglés y de publicación mensual que se edita en Inglaterra desde 1994 para entregar un ranking sobre los mejores estrategas de estos 10 meses que recorre las redes por estas horas. Teniendo en cuenta no solo el fútbol europeo y si el panorama mundial, Four Four Two desvela su lista de los más aclamados directores técnicos de un 2022 escrito bajo su puño y letra.

Por medio de un análisis de resultados, medallas obtenidas y las variantes tácticas conseguidas a lo largo de estos meses, Four Four Two hace un análisis donde la pregunta de todos pasa por saber que lugar ocupan nombres como el de Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti, Xavi Hernández y por qué no, Marcelo Gallardo. Ya todo es oficial, aunque puede que a todos no les guste el resultado final.

¿Opiniones?

Las selecciones también entran en la tabla dispuesta por la revista británica y dicho hecho lleva a que la lista comience justamente con quien buscará hacer historia con Inglaterra en Oriente Medio. Gareth Southgate, número 50 de un ranking donde Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti y Pep Guardiola miran a todos desde arriba.

Llaman la atención puestos como el de Marcelo Gallardo, Xavi Hernández y hasta Lionel Scaloni, situados por fuera del top ten pero dentro de una tabla que ya es tema de conversación sobre todo en el viejo continente. Four Four Two no duda, estos son mejores estrategas de lo que vamos de 2022.

1. Pep Guardiola

2. Carlo Ancelotti

3. Jürgen Klopp

4. Antonio Conte

5. Stefano Pioli

6. Mikel Arteta

7. Thomas Tuchel

8. Graham Potter

9. Julian Nagelsmann

10. Diego Simeone

16. Lionel Scaloni

22. Mauricio Pochettino

31. Marcelo Gallardo

32. Tite

35. José Mourinho