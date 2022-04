Manchester City ha recibido una noticia difícil de digerir en la previa del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. En la conferencia de prensa previa al partido contra Atlético de Madrid, Fernandinho confirmó su salida del equipo ciudadano sin haberlo conversado con Pep Guardiola.

Manchester City se prepara para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Fernandinho y Pep Guardiola acudieron a la conferencia de prensa protocolar y el volante soltó el bombazo.

Con 36 años y en los últimos meses de su contrato, era de esperar la pregunta sobre su renovación. Sin embargo, el brasileño sorprendió al confirmar que no renovaría su contrato con el equipo ciudadano. El mediocampista cerrará un ciclo de 9 temporadas en Inglaterra.

"Quiero jugar. Volveré a Brasil, seguro. Lo he decidido junto a mi familia, que es lo más importante para mí" fue la respuesta de Fernandinho en plena conferencia de prensa. El jugador no dio pistas sobre su destino en concreto.

La sorpresa de Guardiola

A pesar de su avanzada edad, la noticia de la salida de Fernandinho sorprendipo a todos. Incluso Pep Guardiola se mostró asombrado, ya que no sabía nada de los planes de su jugador y se enteró con la pregunta de un periodista sobre el tema. "Vaya. No lo sabía Tú me das la noticia. No lo escuché. Veremos que sucede. No sé qué pasará. Él es muy importante. Le preguntaré" dijo el DT.