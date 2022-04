El estlo de juego mostrado por Atlético de Madrid en esta UEFA Champions League ha desatado una enorme ola de críticas. Diego Simeone ha plantado a su equipo en defensa, lo que para muchos llega a ser poco atracivo. La leyenda, Marco Van Basten ha dado una propuesta un tanto polémica para acabar con estos planteamientos ultra defensivos.

El partido de ida de los cuartos de final de la Champions League entre Manchester City y Atlético de Madrid ha generado una oleada de críticas contra Diego Simeone por su planteamiento ultra defensivo. El Cholo ha logrado apagar por completo los partidos encerando a sus jugadores en los últimos metros de la cancha.

El 2 veces campeón de la Champions League, Marco Van Basten, ha elevado su crítica en un dipalogo con Ziggo. "Es legal, está permitido, pero cuando ves lo defensivo que es... Me sorprende que un equipo con diez atrás durante los 90 minutos intentando simplemente evitar el gol rival".

¿Fútbol sin fuera de juego?

La leyenda de AC Milan ha propuesto abolir la regla del fuera de juego. "Bien podrían hacer eso ahora, porque en esa situación no podrías estar nunca en fuera de juego. Es tan difícil marcar un gol... No es divertido de ver, no es divertido para la gente. Sería normal que se diesen de baja y se fuesen a ver Netflix u otra cosa".

"Como asociación de fútbol, como FIFA, realmente tienes que empezar a pensar cómo mantener el fútbol divertido y atractivo. Porque así no es divertido. No hay nadie a quien culpar, un entrenador puede hacer esto, pero realmente no es divertido de ver" añadió Van Basten.